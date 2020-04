La mappa dei contagi nel modenese: 9 casi a Carpi e 15 a Modena

47 dei 58 nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena sono in isolamento domiciliare, 10 sono ricoverati e un caso è in terapia intensiva.Un uomo di 76 anni di ModenaUn uomo di 76 anni di ModenaUn uomo di 93 anni di CarpiUn uomo di 80 anni di CarpiUn uomo di 75 anni di SassuoloUna donna di 87 anni di ModenaUna donna di 95 anni di CarpiUna donna di 93 anni di VignolaUna donna di 77 anni di SavignanoEcco. I Comuni non citati non registrano nuovi casi.Bomporto 1Carpi 9Castelfranco 2Castelnuovo 3Castelvetro 1Cavezzo 1Fiorano 4Formigine 2Maranello 1Medolla 1Mirandola 2Modena 15Montefiorino 1Montese 1Nonantola 1Polinago 1Ravarino 1Sassuolo 4Serramazzoni 2Soliera 2Spilamberto 1Non residenti in provincia 2Si aggiungono, vale a dire senza più sintomi, e 17 nuovi guariticon il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 258 le persone guarite clinicamente, di cui 120 con anche il doppio tampone negativo.