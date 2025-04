Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Sabato 26 e domenica 27 aprile l’Ippodromo della Ghirlandina di Modena si trasformerà in un vero e proprio tempio per gli amanti delle due e quattro ruote del passato. Torna infatti l’atteso appuntamento con la Mostra e Scambio di Moto, Auto, Scooter e Biciclette d’Epoca, un evento imperdibile per collezionisti, appassionati e curiosi di ogni età.

All’interno dell’area espositiva sarà possibile ammirare veicoli storici perfettamente restaurati, pezzi unici di grande valore e rarità introvabili, accompagnati da una ricca selezione di accessori, ricambi, abbigliamento vintage e memorabilia legati al mondo dei motori.

Tra i pezzi forti dell’edizione 2025 spicca la leggendaria MV Agusta di Giacomo Agostini, autentico gioiello su due ruote con cui il campione italiano ha conquistato titoli mondiali e scritto pagine indelebili della storia del motociclismo.

L’ingresso alla manifestazione è fissato a 10 euro (comprensivo di parcheggio), con ridotto a 5 euro per le donne. Ingresso gratuito invece per ragazzi sotto i 14 anni, forze dell’ordine e per i tesserati 2025 del Lambretta Club Modena e del Moto Club Maranello.