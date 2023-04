La Polizia di Stato festeggia 171 anni: le celebrazioni a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Alle 9 verranno resi gli onori ai Caduti della Polizia di Stato, con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide dedicata alla loro memoria, all’ingresso centrale della Questura di Modena, alla presenza del prefetto Camporota e del questore Burdese.Le celebrazioni proseguiranno, alle 11 presso l’Auditorium della Fondazione Marco Biagi: presenti le massime cariche civili, militari e religiose della provincia. Nel corso della cerimonia verrà premiato il personale distintosi in operazioni di particolare rilievo.Parallelamente, nell’ambito di progetti di legalità, in un’ottica di polizia di prossimità, verranno allestiti all’interno del cortile comune ai plessi scolastici “Fermo Corni” in viale Alessandro Tassoni e largo Aldo Moro, indicativamente dalle 9 alle o14 alcuni “stand” della Polizia di Stato, con il coinvolgimento attivo degli studenti nelle varie attività.L’obiettivo è quello di rafforzare il legame tra la Scuola e la Polizia di Stato in questa provincia, di avvicinare i giovani alle Forze di polizia per contribuire a diffondere la cultura della legalità.Al termine della cerimonia ufficiale, il questore e alcune autorità cittadine, visiterà accompagnato dalla dirigenza scolastica, presso i sopracitati istituti per salutare gli studenti, il corpo docenti ed il personale Ata.