La Polizia scopre deposito di bici rubate, riconoscete la vostra?

Undici biciclette, tutte rubate e depositate in un edificio abbandonato in via Bianchi Ferrari, in zona San Faustino. Le hanno trovate gli agenti della Squadra Mobile e del Nucleo Problematiche del Territorio della locale Polizia Municipale. Il ritrovamento, durante un controllo specifico sollecitato da alcune segnalazione di residenti della zona che avevano notato un costante via vai di persone che accedevano agli edifici attraverso l'apertura nella recinzione del cantiere e la porta la vetrata di ingresso divelta

Al primo piano si trovavano una coppia di filippini e al secondo altri tre uomini della stessa nazionalità, subito accompagnati in Questura per accertamenti. Tutti denunciati in stato di libertà per occupazione abusiva di immobile e per inosservanza delle norme sugli stranieri in quanto irregolari sul territorio italiano.

Al piano terra dello stabile sono state rinvenute 11 biciclette, presumibile oggetto di furto, che saranno custodite per 30 giorni presso il Comando della Polizia Municipale di Modena in via Galilei n. 165, successivamente presso l’Ufficio oggetti smarriti-rinvenuti del Comune in via del Murazzo n. 117