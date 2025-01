San Geminiano, Modena in preghiera per il Patrono

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Duomo di Modena, la casa di San Geminiano, nuovamente gremito questa mattina per la messa dedicata al Santo patrono di Modena. Con la partecipazione di migliaia di modenesi, delle autorità civili militari e le rappresentanze delle istituzioni pubbliche della città. Che l'arcivescovo di Modena Erio Castellucci ha ricordato in apertura della celebrazione religiosa.Nel corso della Messa in onore di San Geminiano, il vescovo di Modena, Erio Castellucci, ha posto al centro della sua omelia lo spirito di comunità, sottolineando come il bene comune si esprima anche nella partecipazione corale alle celebrazioni in onore del Santo Patrono. Unione di intenti e collaborazione tra le istituzioni civili, religiose e il mondo del volontariato sono stati i temi centrali toccati dal vescovo, che ha ribadito l’importanza di lavorare insieme per il bene collettivo.

Durante il suo intervento, il vescovo Castellucci ha ricordato la missione di Gesù come pastore, immerso tra la gente, a stretto contatto con la folla e le persone, soprattutto fragili. Questa immagine di Gesù, così vicina al popolo, è stata messa come alternativa a quella di rappresentanti di governo che, secondo il vescovo, spesso prendono decisioni lontane dalla realtà quotidiana, in una logica da 'smart working' lontano dalle problematiche delle comunità che invece sarebbero da vivere, dall'interno.Da qui un appello forte e chiaro, il vescovo Castellucci ha invitato tutti a immergersi nella realtà quotidiana delle persone, soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione, per portare un supporto concreto e positivo nella vita e nello sviluppo della comunità.

Le celebrazioni si sono aperte con il corteo delle autorità cittadine, civili e militari, hanno raggiunto il Duomo partendo dal Palazzo comunale alle 10.30, portando in dono i due ceri votivi, sei candele e l’olio per la lampada che arde perennemente nella cripta della Cattedrale, davanti al sepolcro del Santo Vescovo.I ceri e l'olio sono stati offerti durante la cerimonia religiosa, che è iniziata alle 11, presieduta dall’arcivescovo Erio Castellucci e concelebrata da altri vescovi e dai sacerdoti del Capitolo metropolitano. Al corteo, accompagnato dalla banda cittadina, hanno partecipato il sindaco Massimo Mezzetti, il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri il prefetto ed il questore di Modena e altre autorità, insieme al gonfalone, ai figuranti in costume storico e ai valletti in livrea gialloblù. Presenti numerosi politici e parlamentari di maggioranza e opposizione.Il corteo è partito dal Palazzo comunale, ha attraversato piazzetta delle Ova e la via Emilia, giungendo infine in corso Duomo, per entrare nella storica cattedrale romanica.Alla cerimonia hanno partecipato anche delegazioni provenienti da altre città legate a San Geminiano. Da Pontremoli, il cui santo patrono è proprio San Geminiano, è arrivato il sindaco Jacopo Ferri, insieme al consigliere comunale Massimo Lecchini e al gonfalone. Anche San Gimignano, città di cui Geminiano è il Santo protettore, ha inviato una delegazione, composta dal sindaco Andrea Marrucci, dall’assessore Daniela Morbis e dal gonfalone.Sono circa cinquecento gli ambulanti presenti con le loro attività nel centro storico di Modena, distribuite tra via Emilia Centro e le piazze Matteotti, Mazzini, Grande e Roma.