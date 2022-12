La prima monoposto Maserati elettrica

Svelata la livrea che vestirà la Tipo Folgore, pronta a gareggiare nella stagione 9 del Campionato del Mondo Abb Fia Formula E

Maserati Msg Racing ha svelato la livrea della nuova Maserati Tipo Folgore, prima monoposto 100% elettrica della storia della casa del Tridente, pronta a gareggiare nella Stagione 9 del Campionato del Mondo Abb Fia Formula E. L'azienda Modena per mostrare la sua nuova vettura da competizione, 'per rendere omaggio' alla città che la ospita da oltre 80 anni e risvegliare la memoria dei successi sportivi del Tridente, diventando così il primo brand italiano a debuttare in Formula E.



'La particolare livrea- spiegano da Maserati- è ispirata all'iconica tonalità blu tipica del marchio: il Tridente è in bella mostra sul musetto della monoposto e la firma Maserati Corse con il tricolore italiano risalta sulle pance laterali'. In termini di prestazioni, efficienza e contenuti avanzati, la nuova monoposto 'raggiunge il suo apice; una vera e propria piattaforma tecnologica di ultima generazione, ideale per sviluppare e trasferire gli elevati livelli di innovazione, caratteristici di questa vettura, dalla pista alla strada, dando ulteriore impulso all'impegno di Maserati nel mondo dell'elettrificazione'.





