La psiche tra salute e malattia in ospedale: seminario a Modena

Si è tenuto venerdì presso l’AOU di Modena, organizzato dalla Psicologia Ospedaliera, diretta dalla dottoressa Marisa Pugliese

'La psiche tra salute e malattia in ospedale'. Questo è il titolo del seminario che si è tenuto venerdì presso l’Aou di Modena, organizzato dalla Psicologia ospedaliera, diretta dalla dottoressa Marisa Pugliese.
Il seminario pone l’accento sulla relazione tra stato psicologico e stato di salute, un binomio imprescindibile se pensiamo che oltre metà dei pazienti con malattie organiche possono sviluppare una comorbidità psicologica. Quest’argomento - delicatissimo - ci riporta ad un altro convegno medico, tenuto a Modena qualche anno fa presso il Policlinico del quale il nostro giornale riportò ampio stralcio, il cui titolo era “La medicina narrativa”. Quel convegno prendeva in considerazione il fatto che il paziente deve essere considerato e preso in carico assieme alla propria storia personale e anche famigliare, quindi non solo per la sua malattia. Questi aspetti che ci fanno capire la complessità con cui affrontare persona che si ammala e la sua malattia.
Il convegno tenuto venerdì scorso a Modena si è focalizzato sull’importanza di inserire nel contesto terapeutico la dimensione psicologica: un approccio che pone al centro la persona durante un percorso di malattia e di cura. Integrare la dimensione psicologica nella cura permette di avere esiti clinici significativamente migliori e una migliore qualità di vita. Questo è quanto emerge dai numerosi dati della letteratura scientifica presentata. Nel corso del seminario sono stati approfonditi molti tra i fattori psicologici e psicosociali che hanno un’influenza sul processo di cura. Ampio spazio, inoltre, è stato riservato agli effetti dello stress correlato alla condizione clinica e della sua gestione, sottolineando quanto sia cruciale il processo comunicativo e l’alleanza terapeutica.
Il seminario ha, inoltre, presentato i dati della letteratura in merito alle evidenze di efficacia e di costi-benefici degli interventi psicologici integrati in contesto ospedaliero.
Vittorio Cajò

