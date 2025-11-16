Speciale La Pressa: 'La radioterapia del futuro', esperti a confronto a Modena
Nell'ambito dell'iniziativa per gli 850 anni di Unimore, la lectio magistralis di Stefano Maria Magrini
Grazie alla collaborazione con oncologi, chirurghi, radiologi e medici nucleari, e con il contributo essenziale di tecnici e infermieri, la radioterapia modenese tratta con successo le patologie più frequenti: tumori della prostata, della mammella, del polmone e del colon-retto, con risultati sempre più efficaci e minori effetti collaterali rispetto al passato'L’incontro ha confermato che il futuro della disciplina passerà dall’innovazione tecnologica, dalla ricerca clinica e dalla personalizzazione dei percorsi terapeutici. Un futuro che, come emerso dall’appuntamento, a Modena è già cominciato.A seguire il dott. Eugenio Mazzeo ha illustrato lo stato dell’arte della ricerca in Radioterapia a Modena, con particolare attenzione ai progetti innovativi che coinvolgono clinici, fisici sanitari e tecnici specializzati, mentre il dottor Giacomo Guidi ha tenuto una relazione su “Un fondamentale compagno di viaggio: la Fisica Sanitaria”, evidenziando il ruolo chiave della fisica delle radiazioni nella definizione dei piani di cura e nella sicurezza della terapia. L’incontro si è concluso con i closing remarks, ribadendo l’impegno congiunto di Università e Azienda Ospedaliero-Universitaria nel portare avanti un percorso di innovazione continua, formazione avanzata e ricerca traslazionale al servizio dei pazienti.
