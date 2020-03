L'Anci chiarisce: i consiglieri comunali possono spostarsi liberamente

'All’interno del proprio Comune è sempre consentito lo spostamento, la qualifica di Consigliere si ritiene corrisponda alle esigenze lavorative nel caso si debba recare dal Comune di residenza (se diverso) verso quello sede del Municipio'. Così l'associazione comuni Italiani risponde nero su bianco circa le possibilità di spostamento dei consiglieri comunali nonostante l'emergenza coronavirus.

A porre la questione era stata Sabina Piccinini, consigliera di San Cesario.



'E' stata dunque una risposta infelice quella del sindaco di San Cesario il quale aveva detto “non mi sento di autorizzare alcuna iniziativa al di fuori del sistema di assistenza che abbiamo predisposto nei giorni scorsi. Se qualcuno vuole rendersi utile aderisca come volontario alla Protezione Civile”. Per il nostro sindaco, fiancheggiato dai capigruppo di Centrosinistra e Centrodestra, Formentini e Rosi, i consiglieri dovrebbero stare in casa, smetterla di occuparsi dei problemi del paese perchè siamo in emergenza. Niente di più sbagliato. L'Associazione Comuni Italiani (ANCI) con una mail smentisce palesemente sia il sindaco che i capigruppo Formentini e Rosi: l'attività di Consigliere è paragonabile ad una normale attività lavorativa e all’interno del proprio Comune è sempre consentito lo spostamento' - affermano Piccinini e il collega Mirco Zanoli.

'Non abbiamo dimenticato i cumuli di vetro dell'Emiliana Rottami, il degrado del centro storico, il mostro dell'ex cartiera, il mega frantoio che verrà all'Altolà, lo scarico in Fiume, le puzze della Far Pro: vogliamo continuare ad occuparci di questi problemi, come facevamo quando i tempi erano normali. Non abbiamo bisogno del permesso al sindaco' - aggiungono riferendosi alle note problematiche di San Cesario.