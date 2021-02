Libri da collezione a sostegno del Centro Dino Ferrari

In occasione della nascita di Enzo Ferrari (18 febbraio 1898), verranno messi in vendita per beneficenza dei libri storici donati dalla sua famiglia. Volumi da collezione e pubblicazioni in tiratura limitata sulla storia del Cavallino Rampante saranno acquistabili presso il Ferrari Store del MEF di Modena e saranno prenotabili su musei.ferrari.com dai collezionisti di tutto il mondo.

Il ricavato verrà interamente devoluto all’Associazione “Centro Dino Ferrari”. Fondata nel 1984 da Enzo Ferrari in memoria del figlio Dino, l’Associazione sostiene e promuove presso l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano la ricerca nel campo delle malattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari.

L’iniziativa nasce da un’idea di Piero Ferrari, presidente onorario dell’Associazione nonché vicepresidente della Casa di Maranello, che ha firmato personalmente ogni copia. Un «ex libris» speciale certifica inoltre la provenienza della pubblicazione e spiega la causa benefica che la rende ancora più preziosa.

Fra i titoli disponibili, alcune storiche edizioni delle opere scritte dallo stesso Enzo Ferrari: “Piloti, che gente…” del 1987 e “Una vita per l’automobile”, sia nell’edizione del 1998 che nella versione in tiratura limitata e numerata, inserita in uno speciale cofanetto celebrativo. Sarà in vendita anche l’Annuario Ferrari del 1989, pubblicato a un anno dalla scomparsa del fondatore.