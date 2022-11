'Licenziamento maestro Bononcini? Svela debolezza dei vertici Diocesi'

'Il Consiglio direttivo dell’AISCGre - Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano, con Sede in Roma, ha appreso con rammarico la notizia del licenziamento del Direttore della Cappella musicale del Duomo di Modena, maestro Daniele Bononcini. Il deplorevole atteggiamento del Capitolo metropolitano mette in luce la debolezza dei vertici della Diocesi ai quali è affidata la cura e la dignità della Sacra liturgia'. Con questa durissima nota l'Associazione internazionale Studi Canto Gregoriano, fondata a Roma nel febbraio del 1975 da un gruppo di gregorianisti allievi del grande studioso e monaco francese Dom Eugène Cardine, prende posizione sul licenziamento del Maestro Bononcini.

