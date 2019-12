Longiano, rocca multicolor: inaugurazione e convegno targato Hera luce

La Rocca multicolor e gli interventi smart



Oltre alla sostituzione dei punti luce in varie zone del Comune con nuovi apparecchi a Led ad alta efficienza, il progetto di Hera Luce ha previsto la realizzazione di alcune opere a valore aggiunto a cominciare dalle 20 nuove telecamere di videosorveglianza distribuite su tutto il territorio comunale. Oltre al sistema particolare di illuminazione architetturale della Rocca, detto Rgb, che dà la possibilità di cambiare il colore in concomitanza di particolari eventi (come ad esempio la Notte Rosa), che sarà inaugurato il 13 dicembre al termine del convegno, sono stati installati 4 pannelli informativi con testo scorrevole, di ottima visibilità in qualsiasi condizione atmosferica grazie al sensore di regolazione di luminosità integrato; una colonnina di ricarica per veicoli elettrici e 4 aree coperte da WiFi.

L'investimento per questo progetto di riqualificazione energetica è stato di circa 1,3 milioni di euro, a carico di Hera Luce, che recupererà l’importo con il risparmio energetico ottenuto grazie alla sostituzione dei punti luce obsoleti, quindi senza nessun onere per i cittadini. Dopo l'inaugurazione seguirà un aperitivo per tutti i partecipanti.