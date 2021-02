L'ultima beffa: le stazioni sciistiche domani non potranno aprire

Il ministro della Salute Roberto Speranza disposto con un nuovo provvedimento varato oggi l'apertura degli impianti sciistici al 5 marzo, annullando di fatto l'apertura prevista per domani 15 febbraio. Un dietrofront che arriva a circa 12 ore dalla prevista apertura. Un colpo durissimo per il comprensorio sciistico del Cimone, uno dei più importanti dell'appennino centrale, che allo stato attuale ha perso più del 50% della stagione e che aveva predisposto le misure di sicurezza richieste per evitare code e assembramenti, partendo dall'acquisto e dalla ricarica degli skipass online

