Lunedì 9 sciopero nel trasporto pubblico: possibili disagi

Servizi urbani di Modena, Carpi, Sassuolo: possibili astensioni dal lavoro dalle ore 09:01 alle ore 11:00 e dalle ore 16:01 alle ore 22:00.Servizio extraurbano: possibili astensioni dal lavoro dalle ore 09:30 alle ore 12:29 e dalle ore 16:01 alle ore 21:00.BACINO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIAServizio urbano ed extraurbano: possibili astensioni dal lavoro dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 17:30 alle 21:30.



BACINO PROVINCIALE DI PIACENZA

Servizio urbano: possibili astensioni dalle ore 15:00 alle ore 23:00 (sono garantite le corse in partenza dal capolinea fino alle ore 14:45).

Servizio extraurbano: possibili astensioni dalle ore 15:00 alle ore 23:00 (sono garantite le corse in partenza dal capolinea fino alle ore 14:30).



Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie presenti alle fermate e pubblicate nella sezione 'Linee' del sito internet www.setaweb.it.

Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme Apple e Android. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito internet di Seta.



Per ogni ulteriore informazione gli utenti possono contattare SETA al numero telefonico 840 000 216 oppure via WhatsApp al numero 334 2194058.