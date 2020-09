Lutto nel mondo del sindacato modenese: è morta Roberta Bursi

Di Roberta Bursi si ricorda inoltre l’impegno come consigliera di parità della regione Emilia Romagna e il grande contributo che ha dato anche a livello nazionale e nella battaglia per i diritti delle donne.

E’ deceduta stamattina Roberta Bursi, sindacalista della Cgil dove ha passato gran parte della sua vita. Era malata da tempo. Roberta Bursi, perito chimico, era entrata giovane in Cgil nei primi anni Settanta come delegata di una ceramica di Sassuolo.

