Il Fibroscan ha rivoluzionato il modo di valutare la presenza di fibrosi avanzate o cirrosi del fegato. Infatti, se prima l’unica strada per verificare eventuali patologie era quella della biopsia, un esame che richiede il prelievo di un campione di tessuto, grazie al Fibroscan è possibile misurare la rigidità del fegato, ovvero l’indicatore indiretto della fibrosi, semplicemente appoggiando una sonda sull’addome del paziente.
Malattie del fegato, al Policlinico di Modena il prototipo di Fibroscan
L’assessore Fabi: 'Il nostro sistema regionale all’avanguardia a livello internazionale. Tecnologia e ricerca assi portanti per gli investimenti del futuro'
