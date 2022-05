Malattie infiammatorie croniche intestinali: 1100 pazienti seguiti al Policlinico

Il 19 maggio, è la giornata mondiale delle MICI, le Malattie infiammatorie croniche intestinali (Malattia di Crohn e Rettocolite ulcerosa) e il personale della Gastroenterologia del Policlinico di Modena, diretta dal prof. Antonio Colecchia, indosserà una mascherina viola per sensibilizzare l’opinione pubblica su queste patologie. Al Policlinico, da più di 30 anni è attivo un ambulatorio dedicato a queste patologie, coordinato dalla dottoressa Angela Bertani, che assicura un approccio multidisciplinare.Le MICI sono malattie immunomediate ad andamento intermittente, invalidanti che colpiscono prevalentemente la popolazione in età giovanile fra i 20-40 anni. Attualmente circa 150.000 persone in Italia soffrono di tali patologie, con una incidenza di 10-15 casi ogni 100.000 abitanti/anno per la Malattia di Crohn e 6-8 casi ogni 100.000 abitanti/anno per rettocolite ulcerosa.“Il Centro MICI della Gastroenterologia del Policlinico coordinato dalla dottoressariconosciuto fra i Centri Spoke della Rete MICI dell’Emilia - Romagna, fra i centri IG-IBD e AMICI onlus - sottolinea il Direttore della Gastroenterologia prof.determina una infiammazione a tutto spessore del la parete intestinale, che può colpire tutto il tratto gastro-intestinale in modo discontinuo. Si manifesta con diarrea, addominalgia, dimagrimento talvolta febbre. Può complicarsi con stenosi, ascessi e fistole per le quali è richiesta la chirurgia.determina una flogosi superficiale della mucosa e si estende in maniera continuativa nel retto-colon, nel 60% dei casi si tratta di proctiti. Si caratterizza per diarrea mu co-ematica, tenesmo, incontinenza, addominalgia. Può complicarsi con forme fulminanti o alterazioni della mucosa in senso displasico-neoplastico che richiedono l’intervento chirurgico. Possono associarsi a manifestazioni extraintestinali prevalentemente di tipo dermatologico e reumatologico, meno frequentemente renali, epatiche, oculari, ematologiche.“Queste patologie – aggiunge la dottoressa Angela Bertani – necessitano una terapia cronica. Nelle forme complesse e severe spesso si deve ricorrere ad terapie biotecnologiche immunosoppressive anche ad alto costo. Trattandosi di malattie croniche, soggette a a possibili riacutizzazioni, necessitano di follow-up clinici, laboratoristici e strumentali (ecografici, radiologici ed endoscopici) periodici”. All’ambulatorio si accede tramite percorso CIP con richiesta del Curante e/o con la richiesta dello Specialista anche territoriale per prime visite; per le visite di controllo l’impegnativa viene rilasciata direttamente al termine della vista.Il 22 maggio 2022 si terrà a Palermo il Congresso annuale per la Giornata Mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali, organizzato da AMICI onlus e rivolto ai pazienti dal titolo “Le MICI non hanno età”, che vede fra i relatori esperti nazionali anche la Dr.ssa Angela Bertani.