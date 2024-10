Maltempo e allagamenti: in azione anche le motopompe della Burana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una manovra straordinaria è stata messa in atto per abbassare la quota idrica del Canale Naviglio nella zona dei Prati di San Clemente tramite la regolazione della Presa sul Cavo Canalino del Bosco, così da indirizzare le acque verso l’impianto Santa Bianca a Bondeno e alleggerire il Naviglio.

Ieri una motopompa è stata posizionata in zona Fossalta a Modena per alleggerire la quota del Torrente Tiepido mandando acqua nel fiume Panaro, in accordo con la Protezione Civile. Sempre in accordo con il Centro Unificato di Protezione Civile di Modena nella giornata di oggi sono state posizionate tre motopompe in corrispondenza del Ponte Nuovo in centro a Bomporto per scaricare le acque in eccesso nel fiume Panaro. Altre 7 motopompe sono state posizionate all’interno del comprensorio per agevolare la veicolazione delle acque nelle zone più depresse. L’area consorziale posta a sud della città di Modena, a causa delle notevoli precipitazioni, è stata interessata da copiose esondazioni di alcuni torrenti naturali come il Nizzola e Rio dei Gamberi che hanno sovraccaricato di acque in eccesso il Canale S. Pietro del Burana.

Al momento i terreni nelle campagne sono interessati da ristagno idrico e faticano a drenare tutta l’acqua ricevuta in questi giorni, acqua che viene lentamente recapitata nella rete dei canali di bonifica così da permetterle di essere smaltita ai recapiti finali anche attraverso gli impianti di pompaggio del Burana.