Restano aperti gli altri ponti della rete viaria provinciale, mentre è in corso il monitoraggio da parte di tecnici per la situazione delle strade.Per quanto riguarda i bacini del Secchia e del Panaro, si registra il superamento in entrambi i casi della soglia di allerta arancione con picco di piena che stava transitando alle 10,30 a ponte di Sant'Ambrogio per il Panaro e a Ponte Alto, su Secchia, prevista intorno alle 11 ma in una situazione di relativa tranquillità che per ora non ha comportato la chiusura né di Ponte Alto né di Ponte dell'Uccellino.L'innalzamento dei livelli del fiume Panaro ha però comportato, come al solito, l'innalzamento del Tiepido all'altezza della Fossalta e quindi l'innalzamento del livello nei pressi del ponte della via Emilia giunto a mezzo metro dalla soglia rossa. Livello che non dovrebbe essere superato.