Manifesto no vax in viale Italia: il Comune di Modena lo ha coperto

È già stato coperto il manifesto di chiaro intento “no vax” atto a denigrare e mistificare le politiche vaccinali attraverso contenuti chiaramente falsi, suggerendo l'imposizione sui bambini, apparso nella serata di domenica in uno degli spazi appositamente dedicati alle affissioni lungo viale Italia, a Modena, per altro coprendo un manifesto regolarmente esposto.Appurata l’irregolarità dell’affissione, l’amministrazione comunale ha quindi dato disposizione e sollecitato la rimozione, o comunque l’oscuramento, del grande manifesto, di cui si è incaricata Ica, gestore delle riscossioni delle imposte comunali della pubblicità e delle pubbliche affissioni.La Polizia locale di Modena ha anche avviato le ricerche per individuare i responsabili dell’illecito che prevede una sanzione amministrativa.

