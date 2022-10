Maranello: ubriaco alla guida, fugge dopo incidente: denunciati

Maranello. Fugge dopo un incidente stradale. Identificato e denunciato dai Carabinieri.

Ieri, alle 7 del mattino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo sono intervenuti in Maranello, Via Abetone Superiore, per un sinistro in intersezione stradale tra due veicoli, ove uno dei conducenti, dopo l’urto, aveva proseguito la marcia allontanandosi dal luogo dell’incidente. I militari, tempestivamente intervenuti, hanno individuato e rintracciato in brevissimo tempo il conducente, un 29enne, risultato peraltro sotto l’effetto dell’alcool.

La controparte 42enne del sinistro stradale, nell’urto ha riportato lievi lesioni, ricorrendo alle cure dei sanitari.

Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool e fuga a seguito di sinistro stradale con feriti