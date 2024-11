Maserati, la GranTurismo celebra la storia del Tridente

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' una lunga storia questa, che ha inizio a Bologna il primo dicembre del 1914 in via De' Pepoli al civico 1/a: qui i fratelli Maserati aprono la loro prima officina. Dapprima per mettere a posto dei motori, ma l'obiettivo è quello di arrivare a fare macchine da corsa. Lo stemma arriva invece dalla divinità delle acque, il Nettuno raffigurato con in pugno il Tridente nell'omonima piazza poco distante.A prenderne ispirazione è Mario Maserati, artista della famiglia che resterà immune dalla passione per i motori che contagerà invece gli altri suoi fratelli.

Questo è un viaggio nei 110 anni del marchio, partendo da Bologna, da dove tutto ebbe inizio, per arrivare a Modena, nell'attuale sede e stabilimento del marchio, a bordo della GranTurismo, qui in versione Trofeo, la più prestazionale.

Fuori è un elegante coupè, proporzionata e sotto i 5 metri di lunghezza. Il cofano incorpora il parafango in quello che i tecnici della casa definiscono “cofango”. Materiali e finiture sono di qualità, ma è possibile personalizzare tutto su misura, a richiesta del cliente. La GranTurismo offre 4 posti veri a bordo e il baule è capiente con 310 litri, caratteristica non da poco su questo tipo di vetture in cui di solito lo spazio è ridotto. Andando sul tecnico, all'anteriore c'è un 3 mila biturbo benzina da 550 cavalli denominato “Nettuno”, 8 le marce, da 0 a 100km/h in 3secondi e mezzo, 325 km/h la velocità massima.



La trazione è integrale. Quattro le modalità di guida, dal massimo comfort alle prestazioni più estreme per i clienti che non disdegnano la pista. Senza dimenticare che la GranTurismo è fatta per viaggiare avvolti nel comfort. Ottima la posizione di guida, mentre il tunnel centrale agevola anche nella guida più sportiva. Non a caso Maserati definisce la vettura “un'auto sportiva di lusso”. Dentro c'è tanto contenuto, tanto infotainment con navigatore e collegamenti allo smartphone. Gli optional vanno dai preziosi rivestimenti fino alla pedaliera in alluminio e acciaio. La chicca racchiusa nel cruscotto è il piccolo tricolore italiano incastonato fra le pelli. Tre i display da cui controllare tutto, mentre i comandi sono intuitivi. Ma una GranTurismo significa soprattutto storia, e in questo caso si parla di una tradizione iniziata nel lontano 1947 e che Maserati produce da allora. Dalla città delle due torri, il viaggio prosegue verso Modena. Nel percorso urbano ed extraurbano si viaggia in un salotto ben insonorizzato anche su fondo stradale irregolare. Il rombo del 6 cilindri è discreto nell'abitacolo, mentre sono diversi gli aiuti alla guida e di sicurezza attiva e passiva. In listino a partire da 182 mila euro, anche nella versione elettrica Folgore. Ma tornando alla storia, nel 1937 il marchio arriva sotto la Ghirlandina, nell'attuale sede di viale Ciro Menotti.

E per l'occasione, svelata sabato 30 novembre alla presenza di Santo Ficili, CEO Maserati, la nuova GranTurismo completamente elettrica Folgore 110 Anniversario, prodotta in 110 esemplari.

Mentre il club Maserati Italia concluderà domenica 1 dicembre a Bologna la due giorni all'insegna del Tridente, con gli eredi della famiglia Maserati.

Marco Amendola

Foto Bruno Angelo Porcellana