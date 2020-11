Mercati, comuni in ordine sparso, confermato quello di Modena

Un incontro positivo che ha permesso di fissare alcuni punti fermi, utili per rispondere alle aspettative e alle preoccupazioni degli ambulanti del mercato settimanale del lunedì.” È questo il commento di Guido Sirri, presidente del Consorzio il Mercato di Modena, all’indomani della riunione tenutasi in videoconferenza con l’assessore Ludovica Ferrari, Annalisa Giunti vicecomandante della polizia municipale di Modena e Corrado Gianferrari dirigente comunale.

Tre gli argomenti che il Consiglio di amministrazione del Consorzio il Mercato ha affrontato durante l’incontro con gli amministratori pubblici: il punto sullo svolgimento dei mercati alla luce dei recenti provvedimenti nazionali e regionali, riduzione del canone per l’occupazione del suolo pubblico e, infine, sicurezza. In tutti e tre i casi sono arrivati riscontri positivi. Grazie alle misure per assicurare il rispetto delle regole, messe a punto già a marzo, e volte ad evitare il contagio è stato confermato che il mercato settimanale del lunedì potrà svolgersi regolarmente applicando le regole approvate allora: perimetro recintato, accessi contingentati e controllati, mascherine obbligatorie, gel igienizzanti in ogni banco, obbligo di utilizzare i guanti per toccare la merce.



Situazione analoga in altri comuni. Il mercato si svolgerà regolarmente, vincolato alle misure di sicurezza, a San Felice, a Carpi, per il mercato contadino, a Mirandola ma solo per i generi alimentari. A Pavullo, anche in conseguenza del boom dei contagi, si fermano sia il mercato tradizionale, del sabato, anche per i generi alimentari così come quello dell'antiquariato.