Il Mercato Europeo porta una marea di persone in centro, ma per molti negozi giornata fiacca

Non solo i ristoranti e le tavole calde del centro storico hanno risentito dell'impatto di decine di bancarelle e chioschi con cibo di strada nel sabato del Mercato Europeo, ma anche i negozi tradizionali. Manifestazioni di questo tipo, pur moltiplicando il flusso già importante di persone del sabato pomeriggio, non moltiplicano allo stesso modo i clienti nei negozi tradizionali. Anzi, a differenza di quanto si potrebbe pensare, il rischio è il contrario. La barriera di bancarelle e la conseguente concentrazione di persone in luoghi e vie specifiche, in questo caso via Emiilia Centro, bloccava di fatto la visuale delle vetrine dei negozi con sede fissa, tradizionali, disincentivandone accessi, passaggi e acquisti nei negozi tradizionali. Tra le attività dove l'afflusso di clienti è stato intenso per l'intero pomeriggio sera, è il Fanny Bubble di via Emilia Centro, con la vendita, in voga tra i giovanissimi, del Bubble Tea. Concentrazione di giovani fuori e dentro il locale. Una eccezione, perché il resto era rappresentato da una serie di locali pressoché con zero o pochi clienti. Dopo avere raccolto la lamentela di un commerciante, abbiamo verificato la situazione. Anche nell'ora di punta, intorno alle 17,30, quando via emilia centro era un unico fiume in piena formato da migliaia di persone, molti negozi risultavano vuoti, o quasi. In un centro e in una via emilia centro trasformata in zona totalmente pedonale senza varchi e, a differenza di altre manifestazioni organizzate in altri comuni della provincia, senza controlli green pass. Assembramenti inevitabili, se non consideriamo il contingentamento degli accessi nell'unica area soggetta ad ingresso controllato, in piazza Roma, con sedute per assistere agli eventi organizzati nell'ambito dell'ottobre rosa. Dove grazie al green pass si è potuto anche ballare il tango.