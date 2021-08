Meteo, a Modena fine settimana di bel tempo

Secondo le previsione meteo dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo con le temperature massime in aumento.Le previsioni: sabato 7 agosto al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera sereno.Temperature minime del mattino comprese tra 17° sui rilievi e 20° in pianura; le temperature massime pomeridiane comprese tra 29° sui rilievi eVelocità massima del vento compresa tra 34 (in pianura) e 53 km/h (sui rilievi).Domenica 8 agosto al mattino nuvolosità variabile; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino intorno ai 22°, temperature massime pomeridiane comprese tra 29° sui rilievi eVelocità massima del vento compresa tra 42 (in pianura) e 46 km/h (sui rilievi).