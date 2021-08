Meteo, domani caldo record, da lunedì il calo

Una domenica di Ferragosto bollente e afosa quella che ci attende per domani quando si potranno raggiungere le temperature più alte di tutta l'estate, fino a 39 gradi in diverse città del nord, Modena inclusa. Poi a partire da lunedì l'anticiclone 'Lucifero' lascerà lentamente l'Italia.Da lunedì infatti la situazione inizierà a cambierare. Il flusso di aria più fresco Nordeuropeo comincerà a scendere di latitudine intaccando lentamente la cupola anticiclonica africana. I primi temporali non tarderanno a colpire gran parte delle Alpi, quindi delle Prealpi e localmente pure le alte pianure lombarde e venete. Si avvertirà un primo calo termico. Da martedì temporali a macchia di leopardo, ma piuttosto intensi, colpiranno il Nordest e le Marche, al loro seguito il vento di Maestralespecie al Centro-Nord. Un piu' globale refrigerio dal caldo lo si avra' da giovedi' quando anche al Sud i valori termici massimi saliranno soltanto di pochi gradi sopra i 30 diminuiti grazie al soffiare del Maestrale.

