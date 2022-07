Meteo: in arrivo la più forte ondata di caldo del 2022

Dopo il passaggio dell'intensa ondata di temporali, grandine e nubifragi che ha letteralmente scombussolato l'atmosfera di gran parte delle regioni italiane, torna sulla penisola una vecchia conoscenza, l'alta pressione delle Azzorre, tradizionale compagno di viaggio delle estati italiane di circa dieci o quindici anni fa, quando il caldo era caldo sì, ma senza eccessi. Ma sarà solo una breve parentesi di sollievo. Perchèda quella che potrebbe essere la più potente ondata di caldo africano dell'Estate 2022. Ad annunciarlo il meteorologo Mattia Gussoni, de 'iLMeteo.it'.Sarà quindi una un'autentica fiammata.L'alta pressione delle Azzorre ci terrà compagnia anche domani, domenica 10, garantendo una pressochè totale stabilita' atmosferica con sole e temperature sostanzialmente in linea con il periodo: sono attese punte massime intorno ai 28/32 C nelle principali localita' del Centro-Nord, anche qualche grado in menosul versante adriatico e al Sud. Lunedi' 11 sara' ancora soleggiato al nord e bel tempo prevalente al centro, mentre al sud cielo poco nuvoloso. L'Alta delle Azzorre riuscira' a mitigare il clima solamentefino a Mercoledì, poi da giovedì 14 l'Italia sarà nella morsa di una nuova e potente ondata di caldo africano.(ANSA)

