Minaccia con pistola giocattolo, bloccato dalla Polizia

Operazione 'Alto Impatto' della Polizia a Modena: è stata condotta dal questore Silvia Burdese dalla serata di ieri fino a tarda notte, contro la delinquenza in generale e per il rispetto delle misure anti-Covid, anche l'aiuto di alcuni reparti da Reggio Emilia.È stata pattugliata la zona di viale Storchi, via Fabriani e della stazione delle corriere, poi la zona Tempio e la stazione dei treni, dove anche la Polfer ha dato una mano. Oltre ai posti di controllo sulle direttrici che portano in città, in particolare in zona stadio, sono partite poi verifiche in alcuni negozi, estese ai clienti, senza riscontrare irregolarità. Sono state controllate anche 19 persone sottoposti agli arresti e alla detenzione domiciliare. Inoltre, alle 22.30, alcune Volanti si sono recate in viale Monte Kosica dove una persona aveva segnalato di essere stata minacciata con un'arma. Il responsabile, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, è stato subito individuato e fermato dagli agenti. L'uomo, di 30 anni e già noto alla Polizia, portava effettivamente alla cintola una pistola, che poi in realtà si è rivelata un'arma giocattolo priva di tappo rosso. L'uomo è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata e porto di armi o oggetti atti a offendere (la pistola è stata sequestrata perché utilizzata per il reato).