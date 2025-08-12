Modena, 37 anni fa moriva Enzo Ferrari: il ricordo

Trentasette anni fa Modena perdeva uno dei suoi figli più illustri, Enzo Ferrari. E come ogni anno la città sceglie di rendere omaggio a una leggenda del mondo dei motori, nato il 20 febbraio 1898, capace di trasformare passione e talento in una casa automobilistica ammirata in ogni angolo del pianeta.

Giovedì 14 agosto, alle 10, al cimitero di San Cataldo, sarà il sindaco Massimo Mezzetti, insieme al sindaco di Maranello Luigi Zironi, a deporre una cesta di fiori sulla tomba del Drake. Nel pomeriggio, alle 19, nella parrocchia di San Biagio a Maranello, verrà celebrata una messa in sua memoria. Semplici gesti carichi di significato per un uomo che ha incarnato valori e qualità che ancora oggi sono un punto di riferimento per Modena.

Nel telegramma inviato a Piero Ferrari, figlio di Enzo, il sindaco Mezzetti esprime a nome della città di Modena profonda gratitudine: 'Tutto quello che con capacità e caparbietà ha costruito tuo padre continua a rappresentare uno dei simboli dell'Italia nel mondo e ad attirare tanti appassionati che arrivano a Modena per conoscere da vicino la sua epopea che è stata un inno alla bellezza, al saper fare e al coraggio di sognare. Del resto il legame tra Ferrari e Modena non è fatto solo di ricordi: è un’eredità viva che si ritrova nei laboratori, nelle officine e nelle scuole tecniche della città, nel dipartimento universitario a lui intitolato dove generazioni di giovani ingegneri continuano a ispirarsi alla sua storia. Dietro ogni vettura che esce dagli stabilimenti c’è ancora l’eco di quell’ostinazione, di quella cura per il dettaglio e di quella voglia di innovare che hanno reso il Cavallino Rampante un marchio amato e riconosciuto ovunque'.

