Modena, 5 agenti della polizia locale in servizio in Procura

Cinque operatori, agenti e ufficiali, della Polizia locale di Modena in supporto alla Procura della Repubblica: è stato firmato dal comandante Alberto Sola e dal procuratore capo Luca Masini il Protocollo d’Intesa che disciplina l’utilizzo del personale di Polizia locale distaccato presso il Tribunale di Modena.

La collaborazione tra Procura e Polizia locale è iniziata nel 1993, anno in cui è stata istituita la sezione di Polizia giudiziaria della Polizia locale: un’unità operativa composta da operatori, con qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, che opera alle dipendenze dell’Autorità Giudiziaria svolgendo attività di indagine a seguito di notizie di reato e collaborando con i magistrati, per garantire l’efficacia delle indagini.

Il nuovo accordo, approvato con una delibera di Giunta nelle scorse settimane e che prolunga il precedente Protocollo sottoscritto nel 2022, si inserisce nel solco di questa storica collaborazione prevedendo il distacco di cinque dipendenti, in possesso delle qualifiche di agente o ufficiale di Polizia giudiziaria, per una durata di tre anni ed è rinnovabile a scadenza.

'Questa esperienza consolidata rappresenta un valore aggiunto per l’Amministrazione – le parole dell’assessora alla Polizia locale Alessandra Camporota -: è, infatti, un riconoscimento dell’elevata professionalità del personale del Comune di Modena e della qualificazione continua maturata su temi di competenza della Polizia locale. Il personale del Corpo di Polizia locale distaccato presso la Procura svolge attività prevalentemente nell’interesse del Comune, collaborando in modo proficuo e significativo al raggiungimento di obiettivi di legalità per la città. Alla luce dei risultati conseguiti, abbiamo scelto di rafforzare ulteriormente una collaborazione concreta e già positivamente sperimentata'.

Il personale coinvolto continuerà a occuparsi in particolare delle attività avviate dal Corpo di Polizia locale di Modena, garantendo un supporto tecnico-operativo qualificato.