Modena, a 55 anni dal diploma i ragazzi del Tassoni si ritrovano

Sfidando Covid, influenza e freddo, si sono incontrati a sorridere della loro eterna giovinezza in un nota trattoria tipicamente modenese

Oltre mezzo secolo dopo il diploma del Liceo Scientifico Tassoni si ritrovano i ragazzi d’allora e… di oggi.

Sfidando Covid, influenza e freddo, si sono incontrati a sorridere della loro eterna giovinezza in un nota trattoria tipicamente modenese. E non è la prima volta, questo è, infatti, il decimo raduno culinario dei tassoniani che stanno stabilendo un record della loro indimenticabile amicizia fra i banchi del liceo. Una tradizione che non finisce qua, poiché stanno già organizzando un’altra scanzonata cena per la prossima primavera.

Qunita B 1976-77, da sinistra: Marco Montagnani, Luciano Gaddi, Nicola Budriesi, Sandro Guerzoni (capoclasse), Sergio Ragazzi (seduto), Claudio Montanari, Giuliano Berselli, Paolo Mussati (seduto), Italo Ferrarini, Paolo Panini, Andrea De Pietri (seduto)





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.