Modena A1, camionista ubriaco zigzagava con autoarticolato

Guidava un autoarticolato sbandando dalla prima alla quarta corsia di marcia sull'autostrada A1 con un tasso alcolemico di 1,7 quindi in stato di ebbrezza, in direzione di nord in territorio modenese.In considerazione della pericolosità della situazione, una pattuglia della polizia stradale di Modena Nord si è posizionata dietro al mezzo e, in procedura di 'safety car', ha impedito ai veicoli che sopraggiungevano di sorpassarlo, creando in questo modo una zona di sicurezza.Gli operatori, con sirene, lampeggianti e segnalazioni manuali, sono riusciti dopo oltre due chilometri, a far accostare l'autoarticolato in una piazzola di emergenza per sottoporlo a controllo. L'uomo e' stato denunciato.