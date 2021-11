Modena accende il Natale

Quattro grandi alberi di natale che in sequenza si sono accesi in tre piazze del centro storico: XX settembre, Grande, Roma e Natale Bruni. Accompagnati dall'esibizione della scuola di ballo LaCapriola ( con ospiti Blacksoulz Dance Crew, e con le coreografie di Elisa Balugani e Simone Accietto),e, in XX settembre, dalla leggerezza alla quale si è inspirata quest'anno l'installazione dell'artista Lorenzo Lunati. Se l'anno scorso il babbo Natale usciva a fatica dal pavimento della piazza, quest'anno si slancia verso l'alto, vestito da ballerina. 'Ho voluto esprimere un concetto di leggerezza, di cui dopo tanto tempo abbiamo assolutamente bisogno' - afferma Lunati.Ed è proprio in piazza XX settembre che si è svolto il taglio del nastro, con il sindaco, l'assessore al centro storico Andrea Bosi e alle attività produttive Carla Ferrari. Insieme ai rappresentanti di Modenaamoremio e agli sponsor.

La giornata di accensione delle luminarie ha aperto il calendario di iniziative natalizie nel centro di Modena che nei prossimi giorni entrerà nel vivo.Alla Chiesa di San Carlo, dal 4 dicembre al 14 febbraio, organizzata da Next Exhibition, BrickVision e Area Consulting, sarà visitabile la mostra Brick Art con le spettacolari installazioni realizzate con migliaia di mattoncini colorati.L'Albero dei colori, decorato con mattonelle di lana riciclata realizzate a partire da un'idea del negozio Dritto e Rovescio in collaborazione con l'Associazione SanFra, inaugura il 4 dicembre alle ore 18 in Piazza San Francesco, sulle note del Coro Gospel RDM. In Sala Redecocca saranno venduti manufatti realizzati con la stessa tecnica, il cui ricavato sarà devoluto a persone anziane.Per scoprire il gusto della tradizione, i buoni spesa del Mercato Albinelli, che osserverà aperture straordinarie in occasione delle festività natalizie anche per dare la possibilità ai visitatori di ammirare il Presepe ritrovato realizzato dall'Associazione Amici del Corni.Il 18 dicembre, dalle 16:30 alle 19.30, alcune vetrine dei negozi del centro storico si animeranno grazie alle performance delle ballerine delle scuole di danza CSI Modena in occasione dell'iniziativa Vetrine danzanti.Quest'anno tornerà l'evento in collaborazione con il Club Motori di Modena. L'appuntamento è per giovedì 6 gennaio in Largo San Giorgio, dove gli amici di Babbo Natale e della Befana saliranno sulle vetture di una volta e distribuiranno doni a tutti i bimbi presenti. La pista di pattinaggio di fronte all'Accademia Militare, rimarrà aperta fino al 31 gennaio 2022.Il 19 dicembre e il 23 gennaio alle ore 16:30, inoltre, la pista diventerà un palcoscenico con protagonisti spettacoli sul ghiaccio con il gruppo pattinatrici della Polivalente Castelnuovo Rangone Modena e le ballerine di Equilibra Danza Aerea.torna dal 27 novembre con capolinea in Piazza Grande. Sarà attivo tutti i giorni fino al 9 gennaio, esclusi il 25 e 31 dicembre e il 1 gennaio orario: 10 - 12.30 e 15.30 - 19.30. Il 24 dicembre la chiusura sarà anticipata alle 12.30.Durante le mattine dei giorni feriali, dal 29 novembre fino al 22 dicembre, il mezzo sarà a disposizione delle scuole fino alle ore 11. I bambini fino a 12 anni pagheranno 1 euro e gli adulti 2 euro. Parte dei fondi raccolti saranno donati all'Istituto d'Arte A. Venturi per il restauro della statua dell'Ercole Farnese presente nella sede di via Belle Arti.Gli alberi di Natale e gli allestimenti luminosi posizionati in ciascuna piazza sono sostenuti da Fondazione Banco S. Geminiano e S. Prospero, Usco e Marchio Tradizione e Sapori di Modena.Sotto gli abeti di Piazza Grande e Piazza Roma sono stati allestiti rispettivamente il presepe realizzato dal Laboratorio Cartapeste Blu di Prussia e quello creato dall'Istituto d'Arte A.Venturi.Grazie al contributo del Gruppo HERA, le luci del centro città rimarranno accese fino al 31 gennaio 2022, in occasione delle fiere di Sant'Antonio e di San Geminiano. Un ringraziamento particolare va all'Amministrazione Comunale e ai commercianti del centro storico per aver contribuito agli allestimenti luminosi che rendono il cuore della città più attrattivo e accogliente.Tra le principali novità dell'edizione 2021 del Natale di Modenamoremio, il presepe napoletano Natività tra Napoli e Modena, realizzato dalla bottega d'arte Cantone e Costabile con le stesse tecniche e materiali dei presepi settecenteschi, allestito in Piazza Mazzini dall8 dicembre al 9 gennaio. Si ringraziano per il contributo Ing. Ferrari spa e Fondazione Iris Ceramica Group.Anche quest'anno sono numerosi gli eventi realizzati in collaborazione con gli associati. Dal 19 novembre al 9 gennaio, dalle 8 di mattina alluna di notte, in piazza Matteotti e Largo Porta Bologna, le delizie di Magie di Natale: crêpes, dolciumi, caldarroste, vin brulè, piadine e pata twister. Nei pomeriggi del 10 e 24 dicembre e 7 gennaio, dalle 16 alle 19, animazione con la musica di Radio Bruno.Dall1 al 12 e dal 17 al 19 dicembre in Piazza Grande torna il mercato natalizio di Parva Naturalia denominato Strenne di Natale, con tipicità enogastronomiche italiane e decorazioni natalizie.Gli stessi portici ospiteranno dal 10 al 24 dicembre, dalle 9 alle 20, Sogni di Natale, mercatino organizzato dall'Associazione Mercantico.