Modena, al bar Schiavoni torna il Cotechino day

Giovedì 14 agosto torna, come da tradizione, il ‘Cotechino Day’, una giornata all’insegna del gustoso insaccato tipico di Modena e, soprattutto, l’occasione per chi non è partito per le vacanze, o per chi è già tornato, di vivere una giornata diversa nel cuore di Modena all’insegna del divertimento e del buon cibo.

Oltre al Bar Schiavoni, che ha iniziato questa tradizione e che darà la possibilità a tutti di gustare l’ormai noto ‘Panino al Cotechino’ e altre specialità, sarà possibile anche deliziarsi con il ‘Cotechino purè e fagioli’ presso altri locali del mercato Albinelli. Consueto accompagnamento musicale, quest’anno con i ‘Bittersweet’, che proprio all’ora di pranzo (dalle 12 alle 15.30) faranno da cornice a questo ideale ‘Natale a Ferragosto’ di Modena.

