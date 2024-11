Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Aiutateci a cercare adozione solo di coppia - scrivono le volontarie -. Sono buoni, sani, ed intelligenti. Spulciati, sverminati, mamma fiv felv negativa e vaccinati. Si fanno tanta compagnia e si compensano. Sono in stallo da quando sono nati, hanno bisogno di sentirsi parte di una famiglia con cui condividere coccole e momenti di quotidianità. Si richiede contesto tranquillo e poco rumoroso, solo in appartamento o con esterno in sicurezza'.Adozione con iter preaffido, per info pagina Facebook o scrivere un WhatsApp con breve presentazione al 3495672932.