Modena, altra notte di raid: auto 'cannibalizzata' in San Faustino e alla Sacca altri sei furti su auto in sosta

'Davvero non ne possiamo più, che cosa sta succedendo, come è possibile tutto cio?' - si chiede un residente. E se alla Sacca il raid ha portato a vetri rotti e furto di oggetti all'interno ancora più impressionante la sorpresa per il proprietario di una BMW posteggiata in area privata condominiale in via S.Faustino. In questo caso i ladri sono riusciti incredibilmente a smontare pezzi strutturali dell'auto, all'esterno e all'interno. Paraurti, fanali all'esterno, volante e sistemi di navigazione integrati all'interno. Per un ammontare di migliaia di euro in accessori, senza considerare i danni materiali ad un auto inutilizzabile.Tornando alla situazione della sacca i residenti sono esasperati in via Monsignor Boni per l'escalation di furti, razzie e vandalismi. Oltre che in abitazioni e attività commerciali (come recentemente documentato al vicino centro commerciale punto di vicinato), appunto sulle auto in sosta. Una decina nell'ultima settimane in un eleneco di 34 vie. Qui nonostante le ripetute richieste dei residenti, l'installazione della videosorveglianza pubblica è rimasta nell'alveo delle promesse non mantenute. E anche vie dove insistono insediamenti residenziali di recente costruzioni, come appunto Monsignor Boni, Benassi e Triva (le ultime vie maggiormente colpite), sono totalmente scoperte, anche nei punti di accesso. Uno dei quali, quello per via Boni, anche confinante con il Comando provinciale dei Carabinieri di Modena.