Modena: Autostazione, Corso Canalgrande e Piazza Roma supermonitorate

Nel corso dell’incontro sono stati, in primo luogo, condivisi gli esiti dell’attività di controllo coordinato del territorio predisposti per la stagione estiva, come convenuto nel corso del Comitato svoltosi lo scorso 23 luglio.'Nel corso di tali servizi - si legge nella nota conclusiva sulla riunione - sono state controllate, circa 10.000 persone e 3.000 veicoli. Le attività hanno riguardato, in particolare, l'intensificazione dei dispositivi di monitoraggio nelle zone interessate dalla cosiddetta “movida” serale nonché delle misure di controllo presso i parchi urbani al fine di contrastare lo spaccio di sostanze e scongiurare episodi quali furti in abitazione e nei pressi dei centri commerciali.

Alla luce dei risultati raggiunti, è stato concordato di proseguire e rafforzare il dispositivo dei controlli congiunti tra le Forze dell’ordine e la Polizia Locale, in particolare nell’area che interessa l’Autostazione, anche in ragione della ripresa dell’attività scolastica. Verranno, inoltre, predisposti ulteriori servizi di prossimità, in particolare nell'area di Corso Canalgrande e Piazza Roma.

Dalla riunione è emersa, infine, la necessità che i cittadini continuino a rivolgersi direttamente e tempestivamente alle Forze dell’ordine e alla Polizia locale per segnalazioni e denunce. Ciò al fine di consentire, con immediatezza, l'intervento delle forze di polizia.