Modena, avviati i lavori per la tribuna del campo di Marzaglia

Sono stati avviati i lavori di realizzazione di una nuova tribuna coperta al campo sportivo Magotti di Marzaglia, in via dell’Aratro a Modena. L’infrastruttura servirà entrambi i terreni di gioco dell'impianto, con una capienza fino a 480 spettatori, e rappresenta un aumento della dotazione sportiva utile al calcio e ad altri sporti di squadra.

L’investimento, del valore complessivo di un milione e 280 mila euro, finanziato dal Comune con un mutuo erogato dall'Istituto per il credito sportivo (bando 'Sport Missione Comune 23'), è realizzato dall’impresa Modena Ingegneria srl di Castelfranco Emilia, che si è aggiudicata l’appalto con gara europea. La fine dell’intervento è prevista per il prossimo autunno.

'Questo intervento – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni – è molto rilevante e atteso a Marzaglia: qualifica e migliora una infrastruttura pubblica che serve tutta la frazione e consentirà di ampliare le opportunità di utilizzo e di fruizione delle società sportive e del pubblico. È una promessa dell'Amministrazione mantenuta che si concretizza e per questo ringrazio i tecnici comunali, le imprese e le maestranze che sono impegnate nella realizzazione'.

La struttura coperta sarà dotata di impianto fotovoltaico e di tecnologie applicate per il risparmio energetico, al piano terra verranno ricavati due spogliatoi per atleti, due per arbitri, servizi igienici, magazzini, depositi e locali tecnici.

Diversi gli interventi di miglioramento dell’impianto sportivo previsti: dai nuovi sottoservizi (adduzione idrica, elettrica e scarichi delle fognature), alla pavimentazione dei percorsi di accesso di pubblico e atleti, con percorsi fruibili anche da persone diversamente abili, fino alle reti di delimitazione della struttura.