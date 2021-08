Modena, azienda ospedaliera si corregge: 'Non vaccinato il 73% dei ricoverati'

'Il dato dei pazienti ricoverati non vaccinati è 73% e non 63% come erroneamente scritto prima'. Così in una nota l'Azienda ospedaliera di Modena corregge il dato inviato in mattinata dall'Azienda stessa e pubblicato da La Pressa Quindi, in base ai nuovi numeri Aou, 'sono 39 i pazienti con tampone positivo ricoverati in Azienda Ospedaliero - Universitaria, 10 dei quali in terapia intensiva, tutti al Policlinico. Tra questi, 34 pazienti sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19, mentre i restanti 5 sono assistiti per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. Attualmente il 73% degli assistiti per COVID-19 presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena non è vaccinato, dato che sale al 90% (9 su 10) per i ricoverati in Terapia Intensiva (1 su 12). Interessante notare che dei 20 pazienti con meno di 65 anni, nessuno risulta aver completo il ciclo vaccinale e un altro paziente ha effettuato solo una delle due dosi'.