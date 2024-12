Modena, bagni piazza XX settembre: 10 anni fa il ripristino, oggi 190mila euro di lavori

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

qui ).Oggi a 10 anni di distanza il Comune deve spendere 190mila euro per ripristinare gli stessi bagni a causa di infiltrazioni d'acqua.'I bagni pubblici interrati di piazza XX Settembre risultano danneggiati dalle infiltrazioni di acqua piovana - si legge in una recente delibera -.

Si rende necessario procedere con l'esecuzione di lavori consistenti in rimozione e smaltimento di pavimentazione in pietra e massetto esistenti, rimozione e smaltimento della guaina esistente, fornitura e posa di guaina impermeabilizzante, realizzazione di massetto in calcestruzzo alleggerito a protezione della nuova guaina e per la creazione delle giuste pendenze per lo scivolamento delle acque meteoriche, rifacimento della pavimentazione in pietra della piazza, demolizione canalina di scolo delle acque piovane intorno al vano scala, fornitura e posa di nuova canalina, demolizione cartongesso ammalorato a causa delle infiltrazioni di acqua piovana, ripristino di intonaci ammalorati, demolizione rivestimenti ceramici, fornitura e posa di rivestimenti ceramici, tinteggi'.

Insomma è tutto da rifare. Spesa prevista 190mila euro.