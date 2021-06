Modena, bimbo di 4 anni cade dalla finestra dell'asilo

Questa mattina, verso le 10,Secondo una prima ricostruzione il bambino sarebbe caduto da una altezza tra i tre e i quattro metri. L'incidente sarebbe avvenuto mentre il piccolo si trovava all'interno della sezione, pare nella palestra.Sul posto è intervenuto il personale del 118 e un'ambulanza ha portato immediatamente il piccolo al Policlinico: non sarebbe in pericolo di vita. Oltre ai sanitari sul posto anche il dirigente della squadra mobile di Modena, Mario Paternoster, il pm Giuseppe Amara e gli agenti della squadra volante. Le indagini sull'accaduto sono in corso per capire le circostanze dell'incidente.