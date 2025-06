Modena, carabinieri salvano gattino incastrato sotto un'auto

Ieri i carabinieri di San Damaso a Modena hanno udito dei miagolii provenire da un’automobile in sosta. Dopo aver ispezionato accuratamente il veicolo, hanno individuato un piccolo gattino incastrato tra alcune parti meccaniche del mezzo. Con pazienza, e dopo alcuni tentativi, i carabinieri sono riusciti a liberare il cucciolo, visibilmente spaventato ma fortunatamente in buone condizioni. I militari si sono presi cura dell’animale e, al termine dell’intervento, lo hanno affidato al personale dell’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) di Modena, che provvederà alle necessarie cure veterinarie e all’eventuale affido.

