Modena, cena in piazza per ringraziare i medici

Cena all’aperto ieri a Modena in piazza XX settembre per i medici ed infermieri impegnati durante la pandemia.







I commercianti di Piazza xx settembre, in collaborazione con Modenamoremio, hanno omaggiato con una cena i dottori e gli infermieri del Policlinico di Modena e dell’Ospedale di Baggiovara. Presenti il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, sul palco insieme alla responsabile di Modenamoremio Maria Carafoli, il prefetto Pierluigi Faloni, il questore Maurizio Agricola, il rettore Carlo Porro, i dirigenti della sanità modenese e il presidente della Regione Stefano Bonaccini.







A servire ai tavoli, i volontari di AVPA Croce Blu e lo stesso sindaco.