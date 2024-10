Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il condominio è dotato di ascensore, ma la speciale carrozzina che utilizza Daniela non entra nel vano se non dopo aver smontato le ruote davanti, con un complicato incastro nel quale il papà della ragazza è costretto a cimentarsi ogni volta. 'Di fatto in queste condizioni Daniela è segregata in casa - spiegano i genitori -. Da mesi chiediamo l'installazione di un montascale con una pedana speciale che consenta di trasportare la carrozzina, ma è tutto inutile'. L'installazione del montascale, vista la grave disabilità della ragazza, sarebbe a carico della Regione, i condomini dovrebbero pagare solamente i costi di manutenzione, una spesa di poche centinaia di euro all'anno che la famiglia Lisena è disposta a farsi carico interamente. 'Purtroppo nessuno ha risposto alle nostre mail e alle nostre richiesta. Ne abbiamo passate tante in questi anni, chiediamo solamente di essere rispettati'.