'Modena, continuità assistenziale? A quel numero non risponde nessuno'

'Il servizio di Continuità Assistenziale (guardia medica) ha lo scopo di assicurare le prestazioni mediche non rimandabili, in continuità con l’assistenza del medico di medicina generale (MMG) o del pediatra di libera scelta (PLS) - si legge sul sito dell'Ausl di Modena -.

Rivolto a tutta la popolazione, è attivo negli orari in cui cessa l’assistenza del MMG/PLS: tutte le notti dalle ore 20.00 alle 8.00; il sabato, la domenica, i giorni festivi e prefestivi dalle ore 8.00 alle 20.00. Il servizio si attiva telefonando al numero verde gratuito 800 032 032, unico per tutta la provincia di Modena. Risponde un medico che effettua una valutazione e fornisce la risposta più adatta al bisogno del cittadino: se necessario indirizzerà il cittadino al medico di guardia medica del territorio più vicino; molte volte, invece, basta una consulenza telefonica per risolvere il problema'.



Peccato che domenica la risposta del medico non sia mai giunta.'E' evidente come sia un disservizio di non continuità assistenziale - afferma Barbieri -. Le chiamate sono state infinite, per quasi tutta la giornata. Ora bastava un intervento della guardia medica, anche soltanto al telefono per rassicurare sulla situazione, soprattutto di fronte ad un paziente anziano. Ritengo assai grave che un servizio di 'Continuità' assistenziale non risponda nemmeno al telefono'.