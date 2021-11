Modena, Covid a scuola: 25 classi in quarantena

Dall’inizio dell’anno scolastico a Modena sono stati effettuati 9566 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 710 sono risultati positivi. Si tratta di 636 studenti e 74 operatori scolastici. Dall’8 al 15 novembre, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 35. 25 le classi sottoposte a quarantena, di cui 2 nei servizi educativi 0-3, 5 nella scuola dell’infanzia, 12 nella scuola primaria, 5 nella scuola secondaria di primo grado, 1 nella scuola secondaria di secondo grado.Alle scuole primarie ‘Marconi’ di Castelfranco Emilia le classi attualmente in isolamento sono due, su un totale di venti presenti nell’istituto. Le classi che hanno seguito un periodo di isolamento dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi sono state 9. La situazione nell’istituto, così come nelle altre scuole del territorio, è costantemente monitorata dal Dipartimento di Sanità Pubblica, che anche la scorsa settimana ha effettuato sia un sopralluogo nei moduli abitativi ad uso scolastico, non rilevando nessuna criticità di rilievo, che una serie di tamponi coinvolgendo oltre 300 studenti.