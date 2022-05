Modena: demolita la storica Giostra dei cavallini

Per un po' l'emergenza covid e poi un incidente stradale che la danneggio' a seguito dell'uscita di strada di un'auto il cui conducente aveva perso il controllo finendole contro e sfondandone una parte. Troppo per la sopravvivenza della giostrina dei cavallini, o meglio per la proprietà che per anni ha continuato a pagare l'occupazione di suolo pubblico senza poter svolgere alcune attività capace di generare entrate. Da qui la decisione di demolire il tutto. Oggi la ruspa col braccio trinciatutto ed il camion capace di trasportare le macerie di legno e metallo che la costituivano, hanno messo fine alla presenza dell'attrazione sulla quale sono passate generazioni di bambini. Sotto gli occhi di diversi modenesi pronti ad immortalarne un personale ricordo