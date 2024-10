Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questo episodio è avvenuto nonostante la presenza del personale di manovra e delle addette delle pulizie dei mezzi - spiega il sindacato Orsa attraverso Luigi Sorrentino - il che rende la situazione ancora più preoccupante. È inaccettabile che eventi di questo tipo continuino a verificarsi e ci si deve interrogare sulle reazioni di coloro che venendo colti in flagranza, potrebbero usare atti di violenza Nella notte successiva, altri autobus hanno subito lo stesso trattamento, confermando che la questione è ormai al di fuori di ogni controllo. È evidente che sia necessario intervenire con urgenza. A seguito dei ripetuti furti, il passaggio saltuario di una squadra di vigilanti non è più sufficiente per questo proponiamo il presidio di una guardia fissa all'interno dell'azienda, tale misura servirebbe non solo come deterrente contro atti illeciti, ma garantirebbe anche la salvaguardia dei dipendenti e dei beni aziendali. La sicurezza deve essere una priorità assoluta, e non possiamo consentire che ulteriori incidenti compromettano l'operatività e il benessere dei dipendenti Seta'.