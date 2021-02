Modena, domani giornata di mercato al parco Novi Sad

Pur se a partire da domani, domenica 21 febbraio, tutta la regione Emilia-Romagna torna in zona 'arancione' con l'attivazione delle prescrizioni conseguenti, è confermata l'edizione straordinaria del marcato dalle 7 alle 14.30 come di consuetudine la terza domenica di ogni mese.Il mercato è organizzato nell’anello esterno del parco Novi Sad dal Consorzio Il Mercato di Modena il quale informa che tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento del Coronavirus concordate anche con l’amministrazione comunale.

