Modena, domenica di mercato al Novi Sad: assembramenti con mascherina

Giorno di mercato straordinario oggi al parco Novi Sad di Modena, un appuntamento con i mercati natalizi che si ripeterà domenica 27 dicembre e che duplica il tradizionale mercato del lunedì.

Se ieri pomeriggio i tre varchi di accesso alla via Emilia hanno in parte limitato gli assembramenti in centro (qui l'articolo), questa mattina al mercato i problemi di affollamento erano evidenti. Tutti i clienti e gli ambulanti indossavano la mascherina, ma sul distanziamento le regole risultavano interpretate in modo quantomeno creativo. Come dimostrano le foto che abbiamo scattato poco fa il rigore nell'accesso ai banchi non è certo assoluto e stride con gli ingressi contingentati e con la fila all'esterno dei negozi del centro.